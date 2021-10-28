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Разработчик ClickHouse "Яндекса" привлек $250 млн инвестиций

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ClickHouse, Inc, компания-разработчик коммерческих продуктов на основе одноименной системы управления базами данных (СУБД), привлекла $250 млн в ходе второго раунда инвестиций, сообщил "Яндекс". По итогам раунда оценка компании достигла $2 млрд.

"Яндекс" и инвестфонды сообщили о создании ClickHouse в конце сентября. Изначально ClickHouse была внутренней разработкой "Яндекса", в 2016 году компания сделала СУБД открытой. Изначально партнеры вложили $50 млн.

В раунде приняли участие как текущие инвесторы ("Яндекс", Benchmark Capital и Index Ventures), так и новые: фонды Coatue и Altimeter выступили ключевыми инвесторами, также средства в компанию направили Lightspeed, Redpoint, Almaz, FirstMark и Lead Edge.

ClickHouse планирует направить полученные средства на развитие международного бизнеса, а также вдвое увеличить штат сотрудников.

Система позволяет обрабатывать большие массивы данных в реальном времени, масштабируется, обладает высокой отказоустойчивостью и имеет подробную документацию. Так, "Яндекс" использует ее в рекламных сервисах "Яндекс.Метрика" и "Яндекс.Директ", а также в "Яндекс.Почте" и "Яндекс.Маркете".

По данным "Яндекса", сейчас системой пользуются в сотнях компаний, включая такие международные бренды, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, Alibaba и другие.

ClickHouse Яндекс Benchmark Capital Index Ventures

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