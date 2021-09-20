Поиск
Хроника последних дней СССР

"Яндекс" и фонды вложили $50 млн в компанию на базе открытой СУБД ClickHouse

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что в партнерстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures инвестировали в ClickHouse, Inc - компанию, которая учреждена для разработки коммерческих продуктов на основе одноименной системы управления базами данных (СУБД).

Представитель "Яндекса" уточнил "Интерфаксу", что партнеры вместе с другими инвесторами вложили в новую компанию $50 млн.

Изначально ClickHouse была внутренней разработкой "Яндекса", в 2016 году компания сделала СУБД открытой.

Система позволяет обрабатывать большие массивы данных в реальном времени, масштабируется, обладает высокой отказоустойчивостью и имеет подробную документацию. Так, "Яндекс" использует ее в рекламных сервисах "Яндекс.Метрика" и "Яндекс.Директ", а также в "Яндекс.Почте" и "Яндекс.Маркете".

По данным "Яндекса", сейчас системой пользуются в сотнях компаний, включая такие международные бренды, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, Alibaba и другие.

Александр Миловидов, создатель СУБД ClickHouse, станет техническим директором учрежденной компании, следует из информации на ее сайте.

CEO компании - Аарон Кац, который до прихода в компанию отвечал за продажи в поисковой системе Elastic. За разработку и продукт в компании будет отвечать Юрий Изралиевский. Он с 2018 года работал на должности вице-президента по разработке в Google, до этого был топ-менеджером в Netflix.

ClickHouse Александр Миловидов Яндекс Ааарон Кац Benchmark Capital Index Ventures

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин

Мэнни Пакьяо будет баллотироваться в президенты Филиппин
Пандемия коронавируса

Более 228,5 млн человек заразились COVID-19 в мире

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Встреча министров обороны Великобритании и Франции отменена из-за ситуации с AUKUS

Социал-демократ Шольц выиграл последние дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

На острове Пальма началось извержение вулкана

На острове Пальма началось извержение вулкана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

В Канберре заявили, что Париж знал об их недовольстве контрактом по подлодкам

Восемь человек погибли после опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона

Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');