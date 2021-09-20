"Яндекс" и фонды вложили $50 млн в компанию на базе открытой СУБД ClickHouse

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что в партнерстве с венчурными фондами Benchmark Capital и Index Ventures инвестировали в ClickHouse, Inc - компанию, которая учреждена для разработки коммерческих продуктов на основе одноименной системы управления базами данных (СУБД).

Представитель "Яндекса" уточнил "Интерфаксу", что партнеры вместе с другими инвесторами вложили в новую компанию $50 млн.

Изначально ClickHouse была внутренней разработкой "Яндекса", в 2016 году компания сделала СУБД открытой.

Система позволяет обрабатывать большие массивы данных в реальном времени, масштабируется, обладает высокой отказоустойчивостью и имеет подробную документацию. Так, "Яндекс" использует ее в рекламных сервисах "Яндекс.Метрика" и "Яндекс.Директ", а также в "Яндекс.Почте" и "Яндекс.Маркете".

По данным "Яндекса", сейчас системой пользуются в сотнях компаний, включая такие международные бренды, как Uber, Tesla, Spotify, eBay, Alibaba и другие.

Александр Миловидов, создатель СУБД ClickHouse, станет техническим директором учрежденной компании, следует из информации на ее сайте.

CEO компании - Аарон Кац, который до прихода в компанию отвечал за продажи в поисковой системе Elastic. За разработку и продукт в компании будет отвечать Юрий Изралиевский. Он с 2018 года работал на должности вице-президента по разработке в Google, до этого был топ-менеджером в Netflix.