Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские сотовые операторы - ПАО "МТС", "Мегафон", Tele2 и "Вымпелком", владеющие собственными розничными сетями, попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в период объявленных из-за ситуации с коронавирусом нерабочих дней, говорится в письме глав операторов столичному мэру Сергею Собянину (копия есть у "Интерфакса").

В Москве, согласно указу столичного мэра, с 28 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Из предприятий сферы услуг работают только аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Вход в театры и музеи осуществляется по QR-кодам и с ограничением на заполняемость.

МоскваПервыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптикиЧитать подробнее

Как говорится в письме операторов мэру Москвы, в связи с действующим режимом повышенной готовности качество и надежность работы сетей связи в городе критически важно для эффективной работы медицинских и других городских служб в ходе проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"В условиях самоизоляции и удаленной работы мобильная связь является основным средством коммуникаций москвичей и органов государственной власти. Увеличивается число обращений жителей в адрес операторов связи по вопросам подключения услуг связи, приобретения абонентских устройств и оказания технической поддержки", - отмечается в письме операторов.

"Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в указ с целью обеспечить возможность работы операторов связи (включая салоны мобильной связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем в период нерабочих дней", - говорится в письме.

Глава Минцифры Максут Шадаев также написал письмо с просьбой разрешить работу салонов связи (копия письма также есть у "Интерфакса").

Ранее в четверг инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский сообщил, что в ходе проведенной ОАТИ проверки были выявлены факты работы салона оптики "Айкрафт", а также салонов мобильной связи "Билайн", "Мегафон" на Новом Арбате.

Теперь юрлицам грозит штраф в размере 300 тыс. руб. В случае установления факта причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн рублей. Деятельность организаций также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"), в целях улучшения эпидемиологической обстановки в городе компания поручила закрыться собственникам салонов, работающих по франшизе. Собственные салоны связи оператора переведены в режим "выдачи заказов" в части продаж товаров дистанционным способом, если клиент выбирает такой способ обслуживания, сообщили в компании.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии заявила об успехах в переговорах с "Газпромом" по газу

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });