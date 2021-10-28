Операторы попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в нерабочие дни

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские сотовые операторы - ПАО "МТС", "Мегафон", Tele2 и "Вымпелком", владеющие собственными розничными сетями, попросили власти Москвы разрешить работу салонов связи в период объявленных из-за ситуации с коронавирусом нерабочих дней, говорится в письме глав операторов столичному мэру Сергею Собянину (копия есть у "Интерфакса").

В Москве, согласно указу столичного мэра, с 28 октября по 7 ноября объявлен режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом. Из предприятий сферы услуг работают только аптеки, продуктовые магазины и точки, реализующие товары первой необходимости. Вход в театры и музеи осуществляется по QR-кодам и с ограничением на заполняемость.

Как говорится в письме операторов мэру Москвы, в связи с действующим режимом повышенной готовности качество и надежность работы сетей связи в городе критически важно для эффективной работы медицинских и других городских служб в ходе проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

"В условиях самоизоляции и удаленной работы мобильная связь является основным средством коммуникаций москвичей и органов государственной власти. Увеличивается число обращений жителей в адрес операторов связи по вопросам подключения услуг связи, приобретения абонентских устройств и оказания технической поддержки", - отмечается в письме операторов.

"Учитывая изложенное, просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в указ с целью обеспечить возможность работы операторов связи (включая салоны мобильной связи) и организаций, обеспечивающих бесперебойную работу телекоммуникационных систем в период нерабочих дней", - говорится в письме.

Глава Минцифры Максут Шадаев также написал письмо с просьбой разрешить работу салонов связи (копия письма также есть у "Интерфакса").

Ранее в четверг инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский сообщил, что в ходе проведенной ОАТИ проверки были выявлены факты работы салона оптики "Айкрафт", а также салонов мобильной связи "Билайн", "Мегафон" на Новом Арбате.

Теперь юрлицам грозит штраф в размере 300 тыс. руб. В случае установления факта причинения вреда здоровью людей может быть назначен штраф до 1 млн рублей. Деятельность организаций также может быть приостановлена на срок до 90 суток.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"), в целях улучшения эпидемиологической обстановки в городе компания поручила закрыться собственникам салонов, работающих по франшизе. Собственные салоны связи оператора переведены в режим "выдачи заказов" в части продаж товаров дистанционным способом, если клиент выбирает такой способ обслуживания, сообщили в компании.