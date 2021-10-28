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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Москве проверки выявили первых нарушителей "нерабочих дней", которые продолжили работу. Это оказались салоны связи "Билайна" и "Мегафона", а также оптика "Айкрафт" на Новом Арбате, сообщил инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Андрей Поплавский.

Нарушителям грозит штраф в 300 тысяч рублей. Если будет установлено, что из-за их работы был причинен вред здоровью людей, их могут оштрафовать на 1 млн рублей или приостановить их работу на срок до 90 суток.

Власти Москвы ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, чтобы прервать цепочки заражения коронавирусом, сбить темпы роста заболеваемости и "не дать захлебнуться" городской системе здравоохранения.

В эти дни должны были прекратить работу все предприятия и организации на территории столицы, кроме тех, которые обеспечивают функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других. Могут работать продуктовые магазины и аптеки, а также магазины, в которых доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% ассортимента.

Стоматологическим клиникам разрешили только оказывать экстренную помощь.

Дополнительные разъяснения о том, кому разрешат работать, мэрия дала 27 октября.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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С тех пор как началась пандемия, государственные и частные кладбища Филиппин все еще закрываются для посетителей с 29 октября по 2 ноября во избежание массового распространения COVID-19 на праздновании Дня поминовения усопших
Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва ОАТИ Коронавирус Билайн Мегафон Андрей Поплавский

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