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Рекордная квартальная выручка Starbucks оказалась хуже прогнозов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владелец крупнейшей в мире сети кофеен, увеличила выручку в четвертом квартале 2021 финансового года на 31%, до рекордных $8,1 млрд, однако показатель оказался хуже прогнозов рынка.

Аналитики, прошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $8,2 млрд. Годом ранее выручка Starbucks составила $6,2 млрд.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила $1,76 млрд, или $1,49 на акцию, по сравнению с $393 млн, или $0,33 на акцию, за аналогичный период прошлого года, когда компания была вынуждена сократить часы работы кофеен и приостановить работу отдельных заведений из-за пандемии.

Показатель четвертого квартала 2021 фингода включает в себя разовый доход в размере $0,56 на акцию, полученный в результате продажи компанией доли в южнокорейском бизнесе.

Прибыль без учета этого и других разовых факторов составила $1 на акцию, оказавшись чуть лучше консенсус-прогноза экспертов в $0,99 на акцию.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks в прошедшем квартале выросли на 17%. Количество покупок увеличилось на 15%, средняя сумма чека повысилась на 2%.

Темпы роста глобальных сопоставимых продаж, однако, оказались слабее прогноза самой компании (18-22%), озвученного в июле. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали подъем на 18%.

В Северной Америке рост сопоставимых продаж в минувшем квартале составил 22%.

По итогам всего 2021 фингода глобальные сопоставимые продажи Starbucks увеличились на 20%, главным образом, благодаря 10%-ному повышению средней суммы чека. Количество покупок за минувший фингод выросло на 9%.

Starbucks объявила в четверг о намерении вернуть акционерам в общей сложности $20 млрд в следующие три года за счет обратного выкупа акций и выплаты дивидендов.

Стоимость акций компании выросла на 5,8% с начала текущего года.

Starbucks США коронавирус Северная Америка

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