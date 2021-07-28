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Выручка McDonald's во II кв. выросла выше допандемийного уровня

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская McDonald's Corp), крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого обслуживания, во втором квартале увеличила чистую прибыль в 4,6 раза, при этом выручка выросла на 57% и превзошла как прогнозы аналитиков, так и показатели за тот же период допандемийного 2019 года.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $2,219 млрд, или $2,95 в расчете на акцию, по сравнению с $483,8 млн, или $0,65 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Скорректированная прибыль повысилась до $2,37 на акцию с $0,66.

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Выручка выросла до $5,888 млрд с $3,762 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель поднялся на 49%.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $2,11 на акцию при выручке в $5,584 млрд.

Операционная прибыль в минувшем квартале составила $2,691 млрд по сравнению с $961,1 млн за тот же период 2020 года.

Сопоставимые продажи McDonald's (рестораны, работающие более года) в мире подскочили на 40,5%, при этом в США они выросли на 25,9%.

Прогноз для мировых продаж составлял 38,9%.

Относительно второго квартала 2019 года сопоставимые продажи в мире повысились на 6,9%, в Штатах - на 14,9%.

Рыночная стоимость McDonald's с начала текущего года выросла на 14,8%, в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 14,6% за этот период.

McDonald's

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