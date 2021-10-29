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Квартальные прибыль и выручка Chevron оказались выше прогнозов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Одна из крупнейших нефтяных компаний США Chevron Corp. в третьем квартале 2021 года вернулась на прибыльный уровень, при этом скорректированная прибыль и выручка существенно превзошли прогнозы на фоне скачка цен на нефть и природный газ.

Чистая прибыль корпорации в отчетном квартале составила $6,11 млрд, или $3,19 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $207 млн, или $0,12 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета разовых факторов прибыль компании составила $2,96 на акцию по сравнению с $0,18 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне $2,2 на акцию.

Выручка компании в июле-сентябре увеличилась на 82,9%, до $44,71 млрд при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $41,22 млрд.

Добыча Chevron выросла на 7%, до 3,03 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Средняя цена реализации нефти и газоконденсата в июле-сентябре выросла до $58 за баррель против $31 за баррель годом ранее, природного газа - увеличилась до $3,25 с $0,89 за 1000 кубических футов.

Капитализация Chevron с начала года выросла на 34%.

Chevron США

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