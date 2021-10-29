Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год

Microsoft обогнала по капитализации Apple впервые за год
Фото: Jeenah Moon/Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Рыночная стоимость Microsoft в начале торгов в пятницу достигла $2,44 млрд, что позволило компании обогнать по этому показателю Apple впервые более чем за год – с начала июля прошлого года.

Котировки акций Microsoft растут на 1%. В то время бумаги Apple подешевели с открытия рынка на 3%, в результате чего капитализация компании снизилась примерно до $2,41 трлн, сообщает MarketWatch.

Одной из причин этого стала хорошая отчетность за прошедший квартал Microsoft и слабые результаты Apple.

Производитель iPhone и Mac увеличил выручку на 29% в четвертом финансовом квартале, который завершился 25 сентября, до рекордного для этого периода значения, однако показатель впервые с 2018 года не оправдал ожиданий рынка. Apple недополучила выручку в размере $6 млрд из-за проблем в глобальных цепочках поставок и предупредила, что в текущем финквартале последствия данного фактора могут оказаться еще более серьезными.

Microsoft увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале (июль-сентябрь) на 48% – до рекордных $20,5 млрд. Выручка выросла на 22% и достигла $45,3 млрд, в то время как консенсус-прогноз составлял $44 млрд.

Apple Microsoft

Новости

Рост ВВП России в сентябре замедлился до 3,4%

Brent подешевела до $84,12 за баррель

"Газпром" достиг заданного уровня оперативного резерва газа в ПХГ России

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Цена газа в Европе опустилась ниже $800/тыс. куб. м на заявлениях "Газпрома"

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Авиакомпании РФ закончили I полугодие с операционным убытком 54 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Газпром" по РСБУ за 9 месяцев впервые превысила 1 трлн руб.

"Аэрофлот" впервые за два года получил квартальную чистую прибыль

Курс эфира обновил рекорд, поднявшись выше $4400

В Молдавии заявили о необходимости провести аудит долга за газ из РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });