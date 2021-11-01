Apple разрабатывает функцию автоматического вызова экстренной помощи на iPhone при аварии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Американская Apple Inc планирует внедрить функцию, благодаря которой iPhone в США будут автоматически связываться со службой экстренной помощи (911) в случае, если пользователь смартфона попал в аварию.

Компания собирается активировать функцию, которая также будет работать на часах Apple Watch, в следующем году, свидетельствуют документы, с которыми ознакомилась газета The Wall Street Journal.

Устройства будут использовать данные встроенных в них датчиков движения, чтобы определять факт ДТП.

Внедрение функции является еще одним шагом Apple и ее конкурентов в стремлении использовать технологию датчиков движения для обеспечения безопасности пользователей. В "умных" часах Apple уже несколько лет действует функция, активирующая автоматический звонок по номеру 911 в случае резкого падения владельца устройства, которая также использует датчик движения.

Срок появления новой технологии может быть перенесен, компания также может отказаться от ее внедрения, отмечает WSJ со ссылкой на источники.

Apple тестирует функцию на протяжении последнего года, собирая данные, которые анонимно предоставляют пользователи iPhone и Apple Watch, следует из документов. В них не уточняется, как именно пользователи передают информацию.

Акции Apple в ходе торгов в понедельник дешевеют на 0,8%.