Мэрия Москвы допустила полный отказ от строителей-мигрантов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Заммэра Москвы Андрей Бочкарев поручил чиновникам стройкомплекса и подрядчикам подготовить план мер, которые позволят отказаться от использования иностранных рабочих на стройках столицы. Он сообщил об этом РБК.

Он напомнил, что из 120 тысяч строителей-мигрантов многие уехали из города за время пандемии, сейчас их на стройках осталось только около 40 тысяч. Раньше, по его словам, больше строителей приезжали из Таджикистана, сейчас - в основном из Узбекистана и Киргизии. Дефицит рабочих рук заммэра оценил примерно в 40%. По его словам, в частности, рабочих и инженеров не хватает для объектов масштабной программы реновации.

Бочкарев добавил, что добиться отказа от иностранной рабочей силы можно в том числе за счет технологических решений.

"Например, можно собирать узел распределения воды на объекте, а можно его собрать на линии. Дальше - механизация процесса... Весь процесс проектирования и стройки сделан так, чтобы минимизировать количество работающих. Но работающие подготовлены гораздо лучше... У нас в отрасли есть большой резерв эффективности", - объяснил чиновник и добавил, что на некоторых объектах работа в таком формате уже ведется.

"На ряде объектов, например, плановая численность была 450 человек, а подрядчик справляется со 170. Идет эксперимент", - уточнил заммэра.

В начале октября глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов говорил, что власти хотят привлечь на московские стройки еще 15 тысяч рабочих.

"Сегодня на стройках, которые курирует департамент занято 60 тысяч рабочих и специалистов. Это тот минимум, который позволяет нам выполнять планы развития города ", - сказал он тогда и отметил, что для ускорения работ было бы хорошо нанять еще 15 тысяч человек.

В разные периоды пандемии Минстрой оценивал нехватку рабочих в пределах от 1,2 до 5 млн человек. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов. В сентябре в Минстрое также сообщали, что планируют завезти 10 тысяч специалистов из Узбекистана по оптимизированной схеме - с вакцинацией работников на территории выпускающей страны.