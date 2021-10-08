Десятую часть мигрантов из Узбекистана отправят строить объекты космодрома Восточный

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Около 10% строителей из Узбекистана, привлекаемых на работу в России по пилотному проекту въезда мигрантов, отправятся на строительство объектов космодрома Восточный, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Правительство России ранее утвердило пилотный проект по привлечению в страну 10 тыс. строителей из Узбекистана при условии их вакцинации от коронавирусной инфекции или наличия у них документа о перенесенном заболевании.

"Я сейчас точную цифру не помню, но где-то около 1 тыс. человек они заявили на текущий период среди этого пилота на 10 тыс. Там на две организации - и ПСО "Казань", и "Крокус", который ведёт строительство аэропортового комплекса на космодроме", - сказал Файзуллин, отвечая на вопрос, сколько человек привлекут к строительству космодрома Восточный.

По его словам, в проекте по привлечению мигрантов участвуют крупные компании, среди которых в том числе "ПИК", а также "Верес-строй", который работает на газоперерабатывающих заводах. "Пока крупные компании, но этот механизм будет работать на всю страну", - отметил министр.

Файзуллин уточнил, что пилотный проект уже начался и "работает до конца года". "На сегодня заявки были приняты от крупных организаций, которые традиционно завозили на территорию своих объектов иностранную рабочую силу, и вот отрабатывается механизм, который позволит и в 2022 году, если ковидная ситуация будет продолжаться, также активно его использовать", - добавил он.

Глава Минстроя напомнил, что в сентябре официальная российская делегация в составе Минстроя, Минздрава, города Москвы, Роструда, Минтруда, МВД, МЧС посетила Ташкент, где было заключено соглашение. Отвечая на вопрос о том, может ли пилотный проект быть распространен на другие страны, например Таджикистан, Файзуллин отметил, что пока граждане других стран "могут ехать по другому механизму". "У нас Узбекистан не входит в [единое экономическое] пространство, и поэтому по ним нужно было дополнительный механизм отработать. А по остальным пока указ президента действует", - сказал министр.