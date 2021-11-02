Автоперевозки между РФ и Европой в октябре подорожали на треть

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Автомобильные грузоперевозки между РФ и Европой в октябре подорожали на 10-30% и выше на фоне дефицита водителей и автомобилей, ожидаемого роста спроса из-за очередной волны коронавируса и приближающихся новогодних праздников, а также роста издержек перевозчиков, пишет "Коммерсантъ".

"Мы наблюдаем резкий рост тарифов с конца сентября. Ставки увеличились на 15-20%", - сказал газете глава отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в РФ Евгений Дятлов. Замгендиректора по автомобильным перевозкам "Траско" Александр Шилинчук отметил рост на 10-30% в зависимости от страны и направления перевозки (импорт/экспорт). Сходную динамику отметили и другие представители отрасли. По оценке руководителя отдела продаж направления "Европейская логистика" компании "Даксер" Максима Косенкова, сильнее всего дорожают перевозки опасных грузов и товаров, для которых необходима транспортировка в изотермическом кузове.

"К сезонным факторам следует отнести дефицит разрешительных документов (дозволов) и повышающуюся к концу года востребованность грузоперевозок, сюда же с недавних пор можно добавить спрос, вызванный ожиданиями новых волн коронавируса", - сказала изданию глава отдела "Германия" ГК AsstrA Наталья Павловицкая.

Наряду с дефицитом дозволов, ковидными ограничениями и общим дефицитом машин перевозчики наблюдают более раннее начало высокого сезона автоперевозок, допуская, что европейские страны могут уйти на новогодние каникулы раньше обычного.

Участники рынка также говорят, что в октябре на границах Белоруссии с Польшей и Литвой наблюдались большие очереди. В частности, из-за обновления ПО у белорусской стороны и ограниченного числа транзитных белорусских разрешений.

Кроме этого, транспортные компании жалуются на дефицит водителей, которые уходят из профессии в онлайн-торговлю или уезжают на работу в Европу. "Многие дальнобойщики уезжают на работу в Польшу, Германию, Италию и другие страны, где можно больше заработать. Нехватка усугубилась и после нового витка распространения COVID-19: планировать рейсы стало еще сложней, так как водители тоже болеют", - сказала газете Павловицкая.

Негативным фактором стал также дефицит грузовиков, стоимость которых, как отмечают в отрасли, выросла более чем на 18%. Кроме того, часть подвижного состава застряла в пробках на погранпереходах с Китаем и оказалась временно недоступна для перевозок по Европе.

"С апреля по сентябрь цена дизтоплива в Германии увеличилась на 7,9%, в Польше - на 7,7%, в Белоруссии - на 15,2%, а в России - на 8,2%. Шины, масло, тормозные диски и другие расходные материалы тоже дорожают", - также сказала Павловицкая газете.

Часть факторов повлияли на внутренний рынок автоперевозок. В частности, уход мелких игроков, продолжающиеся процессы "обеления" рынка автоперевозчиков в РФ, политика крупных клиентов по отсрочке платежей, растущее число платных дорог и перспектива увеличения стоимости проезда по ним.

Руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и отраслевыми организациями ГК "Деловые линии" Евгений Уткин сказал "Коммерсанту", что рост стоимости перевозок выделенными фурами (FTL) внутри РФ за год превысил 20%.

"Мы можем выделить следующие причины: увеличение стоимости дизельного топлива на 4% и седельных тягачей на 20%. Кроме того, увеличилась зарплата водителей на 10% и затраты на поддержание технического состояния транспорта, а также на 30% выросли цены на запчасти. Также изменился размер платы в системе "Платон" и был проиндексирован утилизационный сбор на машины", - отметил он.

По словам топ-менеджера, дефицит водителей обусловлен "старением" профессии и уходом кадров в сегмент доставки из интернет-магазинов. Ощутима и нехватка самого транспорта в связи с ростом количества заказов, который не могут закрыть заводы-производители.