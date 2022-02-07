Мэрия Ростова-на-Дону потребовала от двух транспортных компаний повысить зарплаты

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Власти Ростова-на-Дону выявили транспортные компании, сотрудники которых получают зарплату ниже федерального МРОТ, несмотря на увеличение тарифов на перевозку пассажиров. От этих предприятий потребовали поднять зарплаты персоналу, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Таких компаний оказалось две.

"К предприятиям, нарушающим трудовое законодательство, совместно с надзорными органами будут применяться самые жесткие меры", - пообещал через пресс-службу глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В мэрии напомнили, что в ноябре тариф на перевозку пассажиров был увеличен, исходя из зарплаты работников в 28 тысяч рублей в месяц.

Всем транспортным компаниям в кратчайшие сроки поручено принять меры по повышению уровня зарплаты работников и легализации налоговой базы.