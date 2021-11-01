Около тысячи грузовиков скопилось на таможне в Забайкалье

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Около тысячи грузовиков скопилось на международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Забайкальск" на границе с Китаем, простои на таможне обходятся перевозчикам в десятки миллионов рублей в день. Об этом сообщила пресс-служба "Первой экспедиционной компании" (ПЭК) со ссылкой на оценки своих экспертов, а также других логистических компаний.

"Из-за простоев на границе ежедневно российские перевозчики теряют в среднем 40 млн рублей только на МАПП Забайкальск-Маньчжурия. Сейчас почти 1 тыс. грузовиков ожидают очереди, чтобы пересечь этот погранпереход. Каждый день простоя фуры обходится транспортникам в среднем в 40 тыс. рублей, или в 500 евро", - говорится в сообщении.

По оценке перевозчиков, большие очереди на таможне приводят к удорожанию продукции из-за дополнительных расходов и отсутствия гарантий поставок. ПЭК оценивает убытки от простоев в $5 за кубометр груза.

В Дальневосточном таможенном управлении "Интерфаксу" сообщили, что проблема заторов из грузовиков на границе с Китаем в Забайкалье вызвана несколькими причинами, одна из которых – жесткие карантинные мероприятия в КНР. Кроме того, транспортные компании неактивно осваивают новые возможности таможни. Так, на МАПП "Забайкальск" сформирована дополнительная ночная смена из 30 человек (режим работы с 21:00 до 09:00), однако это время не пользуется популярностью.

"Как показала практика работы по новому графику, представители перевозчиков неактивно используют предоставленную им возможность подачи транзитных деклараций (ночью - ИФ) с целью последующего выпуска транспортных средств с территории пункта пропуска. Это не способствует эффективному пропуску транспортных средств", - отметили в таможенном управлении.

ПЭК со ссылкой на Русско-азиатский союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) отмечает, что заторы из грузовиков на таможне особенно осложнили ситуацию по пищевой продукции.

"Некоторые члены РАСПП жалуются на то, что продукция простаивает, и отдельные партии проверяются государственным таможенным управлением (КНР - ИФ) по 2-3 месяца. Это связано с позицией китайских властей по нулевой терпимости к COVID-19: все проверяют очень внимательно, чтобы избежать новых локальных вспышек. Китайских коллег можно понять, но в итоге такая позиция парализует торговлю", - приводятся в сообщении слова президента РАСПП Виталия Манкевича.

По данным ПЭК, в настоящее время КНР лишь один раз в двое суток выдает квоты на 150 автомобилей для въезда в страну.

Проблема с очередями из грузовиков на границе с КНР наблюдаются не только в Забайкалье. Регулярные заторы, по данным ПЭК, отмечаются на МАПП Пограничный-Суйфэньхэ и Полтавка-Дуннин (оба - Приморский край). При этом в Дальневосточном таможенном управлении отмечают, что ситуация в Приморье не настолько острая.

"На погранпереходах в Приморье ситуация стабильная. Пиков нет. Так, на утро 1 ноября в очереди на МАПП Пограничный-Суйфэньхэ были 184 автомобиля. Но не все из них готовы заходить на оформление: кто-то занимает очередь заранее, у кого-то еще готовятся документы", - сообщили "Интерфаксу" в управлении.

По данным перевозчика "Рустранс-Спедишн" из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли в среднем на 30-40 дней: при использовании маршрута через МАПП Пограничный-Суйфэньхэ – в среднем на неделю, через МАПП Забайкальск-Маньчжурия – в три раза, в среднем с 20 до 60 дней.

"Все транспортные средства международной перевозки и товары, прибывшие в пункт пропуска, оформляются в максимально короткие сроки при условии соблюдения перевозчиками и владельцами грузов таможенного законодательства", - заверили при этом в таможенном управлении.