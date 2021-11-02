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Производитель электромобилей Rivian проведет IPO на следующей неделе

Если размещение пройдет по верхней границе, Rivian обойдет по капитализации Honda и приблизится к Ford

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. готовится на следующей неделе провести IPO и во вторник начинает встречи с инвесторами. Компания сообщила, что планирует разместить акции по цене $57-62 за бумагу.

При продаже акций по верхней границе этого диапазона, оценка Rivian может превысить $60 млрд, пишет The Wall Street Journal. Это будет больше капитализации Honda Motor Co. (порядка $53 млрд), но чуть меньше рыночной стоимости Ford Motor Co. (порядка $71,6 млрд).

Ценовой диапазон размещения может измениться после встреч с инвесторами, а также в зависимости от рыночных условий, отмечает газета.

Акции Rivian будут обращаться на бирже Nasdaq под тикером "RIVN".

В качестве частной компании Rivian получила финансирование в размере порядка $10,5 млрд с начала 2019 года. Среди ее инвесторов Amazon.com Inc., Ford и Cox Enterprises. Amazon на прошлой неделе сообщила, что владеет 20%-ной долей Rivian.

В ходе инвестраунда, состоявшегося в январе текущего года, производитель электромобилей получил оценку в $27,6 млрд.

Rivian была основана в 2009 году и изначально занималась разработкой спортивных автомобилей, но переключилась на производство электрических внедорожников и пикапов. Компания сообщила, что уже начала поставки покупателям своих первых автомобилей и зафиксировала небольшую выручку в июле-сентябре 2021 года.

Rivian Automotive США Nasdaq Honda Ford Amazon Cox Enterprises

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