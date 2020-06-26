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Amazon купил разработчика беспилотных автомобилей Zoox

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Интернет-ритейлер Amazon приобрел стартап Zoox, занимающийся разработкой беспилотных автомобилей, более чем за $1,2 млрд. О сделке должно быть объявлено 26 июня, пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам одного из них, Amazon совместно с Zoox создаст парк беспилотных автомобилей, что позволит интернет-ритейлеру конкурировать с Waymo, лидером в отрасли, которого поддерживает Alphabet (материнская компания Google).

Ранее Amazon приобрела доли в производителе электрогрузовиков Rivian и стартапе Aurora, занимающемся разработкой беспилотных автомобилей.

СМИ впервые сообщили о переговорах между Amazon и Zoox в мае. Тогда компании не подтвердили эту информацию.

Zoox был основана в 2014 году, в июле 2018 года стартап был оценен в $3,2 млрд. До пандемии коронавируса компания планировала запуск пилотной программы для своего сервиса совместных поездок в текущем году.

Сделка станет вторым крупнейшим приобретением для Amazon с 2009 года, когда компания купила интернет-ритейлера обуви Zappos за $1,2 млрд. Крупнейшая сделка была заключена Amazon в 2017 году, тогда компания приобрела сеть супермаркетов Whole Foods за $13,7 млрд, согласно данным Dealogic.

Акции Amazon в ходе предварительных торгов в пятницу растут на 0,2%.

Amazon США Zoox Aurora Google Waymo

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