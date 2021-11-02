Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка "Агросоюз" более 10 млрд руб. убытков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка "Агросоюз" 10 млрд 49 млн рублей убытков.

Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

ЭкономикаМинфин США внес российский банк "Агросоюз" в санкционный списокЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.

Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка).

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

ЭкономикаСеверокорейский след в российском банке. ОбзорСеверокорейский след в российском банке. ОбзорЧитать подробнее

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". УМ-банк занимал 298-е место по активам (3,2 млрд рублей) и 218-е место по размеру средств физлиц (1,9 млрд рублей).

АСВ банк Агросоюз

Новости по теме

Новости

Производитель электромобилей Rivian проведет IPO на следующей неделе

Автоперевозки между РФ и Европой в октябре подорожали на треть

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

Фондовые индексы США закрылись на рекордных максимумах

ЦБ готовит регулирование рассрочки и советует банкам свернуть "скрытое кредитование"

Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"

Турция продолжила сокращать импорт газа из РФ из-за долгов перед "Газпромом"

ЦБ повысил прогноз по росту наличных в обращении и снизил прогноз профицита ликвидности

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });