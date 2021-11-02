АСВ хочет взыскать с экс-руководства банка "Агросоюз" более 10 млрд руб. убытков

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) 28 октября направило в Арбитражный суд Москвы заявление о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров московского банка "Агросоюз" 10 млрд 49 млн рублей убытков.

Как следует из информации на сайте агентства, ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, члены совета директоров Алексей Зеленцов, Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.

Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка).

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации - УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". УМ-банк занимал 298-е место по активам (3,2 млрд рублей) и 218-е место по размеру средств физлиц (1,9 млрд рублей).