По иску АСВ арестовано имущество экс-предправления банка "Агросоюз" на 10 млрд руб.

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 декабря частично удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий), арестовав имущество бывшего председателя правления московского банка "Агросоюз" Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд рублей.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, меры обеспечения приняты в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров "Агросоюза" 10 млрд млрд рублей убытков.

В судебном акте отмечается, что агентством "не представлено никаких фактов, свидетельствующих о совершении" остальными ответчиками "активных умышленных действий, направленных на отчуждение имущества, т.е. реальная возможность причинения значительного ущерба кредиторам и должнику в случае непринятия судом заявленных обеспечительных мер не подтверждена".

Ответчиками по иску стали, в том числе, бывшие председатель совета директоров банка Андрей Березин, Зеленцов, члены совета директоров Андрей Шляховой, Михаил Лаврентьев, Валерий Кузьмин, зампредправления Ирина Бакина и Андрей Сомов.

Предварительное заседание по иску назначено на 21 февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ отозвал у "Агросоюза" лицензию на осуществление банковских операций 7 ноября 2018 года.

Регулятор тогда отмечал, что основным источником фондирования активных операций этого банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Банк России также установил факт отсутствия в кассе "Агросоюза" крупной суммы наличных, превышавшей 1,3 млрд рублей (сопоставимо с капиталом банка).

Арбитражный суд Москвы 4 февраля 2019 года признал банк банкротом, конкурсным управляющим утверждено АСВ.

Банк "Агросоюз" в начале августа 2018 года был включен в Specially Designated Nationals List (SDN List), связанный с Северной Кореей. Включение в "черный список" предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком.

Основным собственником банка считался Андрей Шляховой.

После отзыва лицензии у "Агросоюза" ЦБ выдал предписание Шляховому о снижении доли в его другой кредитной организации – УМ-банке. Лицензию у УМ-банка регулятор отозвал 14 ноября 2018 года.

Банк "Агросоюз" по итогам третьего квартала 2018 года занимал 192-е место по размеру активов (10,7 млрд рублей) и 114-е место по размеру средств физлиц (8,3 млрд рублей) в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". УМ-банк занимал 298-е место по активам (3,2 млрд рублей) и 218-е место по размеру средств физлиц (1,9 млрд рублей).