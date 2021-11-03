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Diageo построит в Китае первый завод по выпуску солодового виски

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, начал строительство первого завода по производству солодового виски в Китае.

Инвестиции в проект, как ожидается, составят $75 млн, сообщает агентство "Синьхуа".

Китай является крупнейшим в мире рынком алкогольных напитков. При этом спрос на виски в этой стране быстро растет среди потребителей среднего класса. Это побудило компанию открыть здесь винокуренный завод, сказал президент Diageo по Азиатско-Тихоокеанскому региону Сэм Фишер.

Завод расположен в уезде Эрюань провинции Юньнань на юго-западе Китая на высоте 2,1 тыс. метров. Эта местность известна благоприятным умеренным климатом, богатым биоразнообразием и доступом к природной родниковой воде. Площадь предприятия составит 66 тыс. квадратных метров.

На территории завода будет построен интерактивный центр для посетителей, который привлечет любителей виски и будет способствовать развитию туризма.

Diageo Китай

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