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Производитель алкоголя Diageo запустил buyback на сумму до $2,3 млрд

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Британская Diageo Plc, крупнейший в мире производитель алкоголя, запустила программу обратного выкупа акций на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов ($2,31 млрд).

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Как сообщила компания, программа осуществляется в соглашении со швейцарским банком UBS Group AG. К концу июня Diageo планирует выкупить акции на сумму 1,4 млрд фунтов. Программа продлится до 5 октября текущего года.

Все выкупленные бумаги будут погашены, отмечается в сообщении.

Компания также отметила, что запущенный buyback является третьим этапом более крупной программы обратного выкупа на сумму 4,5 млрд фунтов, завершение которой планируется в 2023 фингоду. В предыдущие два этапа Diageo выкупила акции на общую сумму 2,25 млрд фунтов.

Diageo

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