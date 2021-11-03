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РФ введет квоты на экспорт удобрений сроком на полгода

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение ограничить экспорт азотных и сложных удобрений сроком на полгода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство по поручению президента временно, на полгода, вводит ограничения на вывоз азотных и сложных, содержащих азот, удобрений. Для азотных удобрений они составят не более 5 млн 900 тыс. тонн, для сложных - не более 5 млн 350 тыс. тонн. Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделено министерство промышленности и торговли. Эта работа должна вестись совместно с министерством сельского хозяйства", - сказал Мишустин.

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Михаил Мишустин

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