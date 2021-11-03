Источник сообщил, что квоты на экспорт удобрений закрепят исторический расклад поставок

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Введенные правительством квоты на экспорт азотных и сложных удобрений фактически закрепляют существующее распределение объемов между внутренним рынком и экспортом, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с принятым решением.

"В условиях волатильности цен и роста спроса на мировом рынке для производителей закреплено, по сути, традиционное распределение между поставками на внутренний рынок и на экспорт с учетом сезонности", - заявил он.

По его данным, с декабря 2020 года по май 2021 года объем экспорта азотных удобрений (группа ТН ВЭД 3102) составил около 6,4 млн тонн, сложных удобрений (группа 3105) - порядка 5,2 млн тонн. Установленные размеры квот примерно соответствуют историческим объемам экспорта за указанный период, отметил он.

По данным Федеральной таможенной службы, с декабря 2020 года по май 2021 года Россия экспортировала почти 6,8 млн тонн азотных удобрений и 5,7 млн тонн сложных (в статистику входят в том числе не содержащие азот сложные удобрения, которые не подпадают под квоты). Данные ФТС не всегда соответствуют реальным объемам экспорта за конкретный период из-за особенностей таможенного оформления, сказал собеседник "Интерфакса".

Минпромторг РФ подтвердил, что размеры квот "сопоставимы с объемами экспорта за предыдущий период". "Установленные ограничения на вывоз - 5,9 млн тонн для азотных и 5,35 млн тонн для сложных удобрений - позволяют говорить, что российские компании смогут как выполнить обязательства по экспорту, так и обеспечить внутренний рынок", - заявили "Интерфаксу" в министерстве.

Минпромторг разработает приказ, определяющий порядок выдачи лицензии на экспорт, который также будет согласован с Минсельхозом. Затем объемы экспортных поставок азотных и сложных азотосодержащих удобрений будут распределены между компаниями, добавил представитель Минпромторга.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что правительство решило ограничить экспорт азотных и сложных удобрений сроком на полгода. Ограничение на экспорт азотных удобрений составит 5,9 млн тонн, сложных удобрений с содержанием азота (DAP/MAP/NPK) - 5,35 млн тонн.

Квоты распространяются на сезон внесения азотных удобрений. Закупки аграриями сложных удобрений с азотной составляющей, как правило, начинаются только в июне, заметил источник "Интерфакса".

Крупнейшие производители азотных удобрений в России - "ЕвроХим" (25% от общего производства), "Акрон" (18%), "Уралхим" (11%), "ФосАгро" (9,5%). В производстве всех видов сложных удобрений лидируют "ФосАгро" (49%), "ЕвроХим" (15,5%), "Акрон" (14,5%).