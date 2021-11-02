Минфин РФ предложил запретить упрощенное декларирование экспорта удобрений

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных и сложных удобрений.

Соответствующий проект постановления правительства, подготовленный министерством, размещен на regulation.gov.ru.

Минфин предлагает внести отдельные категории удобрений в перечень товаров, в отношении которых запрещено применение временного периодического таможенного декларирования (ВПТД), неполного и периодического таможенного декларирования (НТД и ПТД). Согласно документу, изменения коснутся экспорта азотных удобрений (код ТН ВЭД 3102), а также DAP, MAP и комплексных NPK-удобрений (код 3105).

В настоящее время правительство вводит меры "таможенно-тарифного регулирования вывоза отдельных категорий товаров" для стабилизации цен на внутреннем рынке РФ, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

"В частности, в числе прочих прорабатывается вопрос о применении таких мер в отношении азотных удобрений. В связи с этим имеется необходимость распространить запрет на применение ВПТД, НТД и ПТД и в отношении таких товаров", - отмечается в документе.

При этом запрет на применение ВПТД, НТД и ПТД не распространяется на эти категории удобрений при их вывозе в рамках лицензий на экспорт, выданных Минпромторгом.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству к 1 ноября разработать комплекс мер "по нейтрализации рисков формирования в РФ негативных последствий дефицита энергии в странах Европы, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия". Одним из обсуждаемых вариантов в отношении удобрений является продление фиксации цен на аммиачную селитру на период весенней посевной, до мая 2022 года, с гарантией приоритетных поставок на внутренний рынок, говорил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

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