ФАС одобрила ходатайства пяти претендентов на покупку "Интеко"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что одобрила ходатайства пяти претендентов на покупку 100% акций "Интеко".

Это были заявки ООО "Самолет Инт 1" (группа компаний "Самолет"), ООО "Специализированный застройщик "Второй" и ООО "Смайнэкс управление активами" (обе компании входят в Sminex Алексея Тулупова), ООО "Логос" и ООО "Ариеф".

ФАС считает, что сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке строительства жилой и нежилой недвижимости Москвы.

18 октября служба сообщила, что рассматривает несколько ходатайств на покупку "Интеко".

Банк "Траст", выставивший в сентябре на торги долг и акции "Интеко", сообщил, что активами интересуется около 11 потенциальных покупателей.

На торги выставлены акции и долг ГК "Интеко" по начальной цене 37,4 млрд рублей. Продажа пройдет в виде открытого электронного аукциона на повышение цены на площадке "Российского аукционного дома". Заявки на аукцион принимаются с 16 сентября по 10 ноября 2021 года. "Траст" планирует продать 100% "Интеко" стоимостью 29,6 млрд рублей, а также права требований к компании в размере 7,8 млрд рублей.

"Интеко", которая ранее была подконтрольна жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной, в 2011 году приобрели бывший владелец Бинбанка Микаил Шишханов (95%) и один из ее кредиторов - Сбербанк (5%). По состоянию на февраль 2018 года Рост банк (также ранее принадлежавший Шишханову) владел 87,5% девелопера, "Сбербанк инвестиции" - 7,5%, остальные акции принадлежали физическим лицам.

"Траст" стал контролировать "Интеко" после передачи на его баланс активов санируемого Рост банка.

"Интеко" работает на рынке недвижимости 18 лет, реализует различные девелоперские проекты в Москве, Петербурге, Ленинградской области и Ростове-на-Дону.