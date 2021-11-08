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CEO "ФосАгро" не ждет негативных последствий от квот на экспорт удобрений

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Введенные правительством квоты на экспорт азотных и сложных удобрений из России не окажут негативного влияния на операционные и финансовые показатели "ФосАгро", заявил гендиректор компании Андрей Гурьев на телефонной конференции для инвесторов.

По его мнению, временное ограничение экспорта может выступить фактором поддержки цен на мировых рынках и обеспечить более высокую доходность поставок российских удобрений на внешние рынки.

3 ноября правительство решило ограничить экспорт азотных и сложных азотосодержащих удобрений с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года. Для азотных удобрений квота составит не более 5,9 млн тонн, для сложных - 5,35 млн тонн.

ФосАгро Андрей Гурьев правительство

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