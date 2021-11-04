Книга заявок в рамках IPO Mercury Retail полностью подписана

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO компании Mercury Retail Holding PLC, владельца сетей магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", полностью подписана, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

На текущий момент индикативный спрос превышает объем предложения, уточнил собеседник агентства.

Ценовой диапазон IPO компании был объявлен в среду, он составляет $6-6,5 за GDR. Это соответствует рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд. Объем предложения - до 200 млн GDR, то есть продающие акционеры (сама компания в рамках IPO средства не привлекает) выручат $1,2-1,3 млрд.

Формирование книги заявок планируется завершить 9 ноября, старт торгов GDR Mercury Retail на "Московской бирже" под тикером MRHL намечен на 10 ноября.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами выступают BofA Securities, J.P.Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Газпромбанк и "Ренессанс капитал".

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд руб.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тысяч магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м.

Продающим акционером в рамках IPO выступает Mercury Retail Group Limited, ее основные акционеры - Студенников, Кесаев и Кациев.