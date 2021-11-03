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Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO

Владелец "Красного и белого" назвал диапазон IPO
Фото: David Silverman/Getty Images

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Ценовой диапазон в рамках IPO компании Mercury Retail Holding PLC, владельца сетей магазинов "Красное и белое" и "Бристоль", определен на уровне $6-6,5 за GDR, сообщила компания.

Это соответствует рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд, сказано в сообщении. Объем предложения - до 200 млн GDR, то есть продающие акционеры (сама компания в рамках IPO средства не привлекает) выручат $1,2-1,3 млрд. Базовый объем сделки, следовательно, составит до 10% акций.

Разместившись даже по нижней границе ценового диапазона, Mercury Retail, третий по размеру выручки российский ритейлер, с запасом опередит по капитализации двух лидеров - "Магнит" (около $9,5 млрд по итогам торгов на LSE 2 ноября) и X5 Retail ($9,2 млрд).

Формирование книги заявок планируется завершить 9 ноября, старт торгов GDR Mercury Retail на "Московской бирже" под тикером MRHL намечен на 10 ноября.

Компания и продающие акционеры возьмут на себя обязательство lock-up сроком на год.

В рамках стабилизации в 30-дневный период после прайсинга может быть выкуплено до 13% GDR, продаваемых в рамках предложения.

Совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами размещения стали BofA Securities, J.P.Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Газпромбанк и "Ренессанс капитал".

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд руб.

Под управлением Mercury Retail больше 14 тысяч магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах. По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей.

Продающим акционером в рамках IPO выступает Mercury Retail Group Limited, ее основные акционеры - Студенников (45%, еще 4% - у члена его семьи), Кесаев (37,25%) и Кациев (7,69%).

Mercury Retail Красное и белое Бристоль Мосбиржа

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