Владелец "Красного и белого" перенес IPO из-за ситуации на рынке

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", перенесла IPO на Московской бирже из-за ситуации на рынке, сообщила компания.

4 ноября источник "Интерфакса" сообщал, что книга заявок в рамках IPO компании Mercury Retail Holding PLC полностью подписана.

Ценовой диапазон IPO компании был объявлен в среду, он составляет $6-6,5 за GDR. Это соответствует рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд. Объем предложения - до 200 млн GDR, то есть продающие акционеры (сама компания в рамках IPO средства не привлекает) выручат $1,2-1,3 млрд.

Старт торгов GDR Mercury Retail на "Московской бирже" под тикером MRHL намечался на 10 ноября.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Сергеем Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву (ранее холдинговая структура называлась DKBR Mega Retail Group). В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд руб.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тысяч магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью на 30 июня более 1 млн кв. м.

Ранее IPO отложил каршеринговый сервис "Делимобиль". Delimobil Holding S.A. планировал разместить ADS на NYSE и получить допуск к торгам на "Московской бирже". Изначально закрытие книги заявок в рамках IPO планировалось во вторник (2 ноября). Однако позже стало известно, что подведение итогов сделки затянулось: организаторы объяснили это тем, что потребовалось время на диалог с "дополнительными" инвесторами. Книга заявок при этом, по их информации, была переподписана. 4 нобяря организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что компания решила отложить размещение, несмотря на спрос со стороны потенциальных покупателей, из-за рыночных условий, сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки. Представитель "Делимобиля" подтвердил "Интерфаксу" перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.

Mercury Retail также не сообщила новые сроки потенциального IPO.