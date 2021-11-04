Газопровод "Ямал-Европа" возобновит прокачку в прямом направлении

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Магистральный газопровод "Ямал-Европа" возобновляет прокачку в прямом направлении после пяти дней работы в реверсном режиме, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

Польские потребители получают газ по газопроводу "Ямал-Европа" не только напрямую из России, но и по "виртуальному реверсу" - из Германии (контрактно), но по факту - отбирая его из транзитного потока. В случае, когда заявка на виртуальный реверс превосходит прямой физический поток, газопровод может переходить физически в реверсный режим.

Свежие данные показывают, что в газовые сутки 4 ноября заявки на поставку с востока на запад выше, чем заявки с запада на восток. В результате четверг по магистрали должно прокачиваться в прямом направлении - с востока на запад - около 0,5 млн куб. м в час.

Газовый рынок чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в Европе: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год, или около 100 млн куб. м в сутки.