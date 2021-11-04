Источник сообщил о переносе IPO "Делимобиля"

Фото: Ладислав Карпов/ТАСС

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - IPO холдинговой компании каршеринга "Делимобиль" перенесено.

Организаторы сообщили потенциальным инвесторам, что компания решила отложить размещение, несмотря на спрос со стороны потенциальных покупателей, из-за рыночных условий, сказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Изначально закрытие книги заявок в рамках IPO планировалось во вторник вечером по московскому времени. Однако в среду стало известно, что подведение итогов сделки затянулось: организаторы объяснили это тем, что потребовалось время на диалог с "дополнительными" инвесторами. Книга заявок при этом, по их информации, была переподписана.

Другой источник сообщает, что "Делимобиль" рассчитывает вернуться к планам проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже и Московской бирже в начале 2022 года.

Представитель "Делимобиля" подтвердил "Интерфаксу" перенос IPO, добавив, что о новых сроках компания сообщит отдельно.

В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планировалось разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, он составлял $10-12 за одну ADS.

Совместными букраннерами размещения выступали BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO могла привлечь $200-240 млн или $230-276 млн в случае реализации опциона организаторов, а free float составил бы от 26,3% до 29,1%. Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно было оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).

IPO планировалось провести на NYSE, также компания получила допуск к торгам ADS на "Мосбирже".

"Делимобиль" работает с 2015 года, в настоящее время сервис доступен в 11 городах РФ. Под брендом Anytime Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга "Делимобиль" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%).

У аффилированной с "ВТБ Капиталом" компании Nevsky Property Finance Ltd. - 13,39% холдинга.

Миноритариями Delimobil Holding являются члены совета директоров компании Станислав Грошов (3,04%) и Артур Меликян (4,23%), а также Артем Сергеев (11,13%).