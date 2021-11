Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются на торгах в пятницу на фоне возобновления тревог по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости.

Японский Nikkei 225 к 8:02 МСК опустился на 0,7%.

Котировки акций крупнейшего в Азии розничного продавца одежды Fast Retailing Co. Ltd. прибавляют 1,4%, бумаги инвестгруппы SoftBank Group Corp. дорожают на 1,6%.

Капитализация производителя чипов Advantest Corp. увеличивается на 0,3%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 0,2%. Тем временем стоимость автопроизводителя Toyota Motor Corp. снижается на 1,5%, Mitsubishi Motors Corp. - на 3,4%, Mazda Motor Corp. - на 4,4%.

Гонконгский Hang Seng к 8:12 МСК упал на 1%, шанхайский Shanghai Composite - 0,4%.

Опасения по поводу ситуации в китайском секторе недвижимости возросли после того, как застройщик Kaisa Group сообщил, что торги его акциями и бумагами трех его подразделений были приостановлены в Гонконге в связи с тем, что компания пропустила выплаты инвесторам.

Котировки бумаг китайских автопроизводителей Geely Automobile Holdings Ltd. растут на 1,5%, тогда как акции BYD Co. Ltd. снижаются на 0,7%.

Акции технологической Xiaomi Corp. теряют 0,5%, инвесткомпании CITIC Ltd. - 1,1%.

Южнокорейский Kospi к 8:16 МСК снизился на 0,6%.

Бумаги производителя микросхем Samsung Electronics теряют 0,3%, его конкурента SK Hynix Inc. - растут на 0,9%.

Капитализация автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. увеличивается на 0,2%, другого представителя отрасли Kia Corp. - на 1,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Котировки акций крупнейших в мире горнодобывающих компаний BHP Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросли на 0,17% и 0,55% соответственно.