Пекин потребовал от основателя Evergrande оплатить долги компании

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Китая потребовали от основателя China Evergrande Group Хуэй Ка Яня направить его собственные средства на оплату долгов компании, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По их словам, представители местных органов власти в КНР отслеживают банковские счета Evergrande, чтобы убедиться, что компания тратит их на завершение строительных проектов и не допустить вывода средств на платежи кредиторам.

Тот факт, что Пекин требует от основателя Evergrande использовать собственные ресурсы для решения проблем компании, говорит о нежелании китайских властей спасать погрязшего в долгах застройщика за счет государственных средств, несмотря на то, что кризис распространяется на других девелоперов.

На прошлой неделе Evergrande произвела, хоть и с опозданием, процентные выплаты по долларовым облигациям, перечислив на эти цели $83,5 млн. Компания должна была еще 23 сентября заплатить проценты по 5-летним долларовым бондам, но не смогла сделать этого. В случае этих бумаг была предусмотрена возможность отсрочки платежа на 30 дней, и, таким образом, Evergrande произвела выплаты по долгу всего за два дня до истечения этого периода.

Неспособность компании выплатить проценты по долларовым бондам общим объемом порядка $2,03 млрд означало бы дефолт китайского застройщика, который мог бы стать крупнейшим в Азии.

Evergrande является одним из крупнейших китайских девелоперов и имеет самый крупный долг среди застройщиков по всему миру - свыше $300 млрд. В общей сложности до конца текущего года компании предстоит выплатить проценты на сумму $669 млн по облигациям.

Согласно ежегодному рейтингу Hurun Rich List, опубликованному в среду, состояние Хуэй Ка Яня сократилось с конца 2020 года на $25 млрд (70%) - до $11,3 млрд. Сейчас основатель Evergrande занимает 70-е место в списке богатейших людей Китая, тогда как в прошлом году он был на пятом месте, а четыре года назад возглавлял этот список.

Тем временем, Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) призвал местные компании платить по своим зарубежным долгам. Бизнесу следует быть готовым к выплатам как основной суммы долга, так и процентов, чтобы поддерживать свою репутацию на международном рынке, а также рыночный порядок, отмечают в NDRC.

Следующий тест на способность Evergrande обслуживать свои долги компании предстоит пройти 29 октября, когда истекает 30-дневный срок отсрочки купонных выплат по очередному выпуску долларовых бондов.

Акции Evergrande подешевели на 0,8% по итогам торгов в Гонконге в среду. С начала этого года их стоимость упала на 83%.