"Вымпелком" обновил бренд и "повернулся лицом к человеку"

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Оператор сотовой связи "Вымпелком" обновил бренд, логотип и слоган, сохранив желто-черные цвета.

Новый слоган компании - "На твоей стороне", вместо прежнего "Живи на яркой стороне".

"Яркая сторона — лишь одна из множества граней жизни во всем её разнообразии. Выбирай ту, которая тебе ближе. А мы поддержим тебя, потому что билайн на твоей стороне", - говорится в пресс-релизе оператора.

Желто-черный логотип "приобретает динамичность и живость и при этом поворачивается лицом к человеку, не теряя узнаваемости". Название бренда теперь пишется только строчными буквами - "билайн": "Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности".

В компании заявили, что обновления приурочены к началу масштабных изменений в "Вымпелкоме".

Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto из группы агентств BBDO, а разработкой рекламных кампаний - агентство Leo Burnett Moscow. Дополнительных затрат на это не потребовалось, все изменения были оплачены в рамках утвержденного рекламного бюджета.

Оператор также силами in-house команды обновил сайт и выпустил новое мобильное приложение - билайн. Версия для Android уже доступна, версия для устройств под управлением iOS появится ближайшее время.

"Вымпелком" принадлежит телекоммуникационному холдингу VEON, 47,9% которого принадлежит LetterOne Михаила Фридмана.