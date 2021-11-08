Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,6 за баррель) и металлов, а также обновивших свои максимумы индексов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем второй превысил 4200 пунктов во главе с нефтяными бумагами.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4 204,03 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1 857,15 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 71,29 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,8%), "Татнефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), ВТБ (+1%), "Норникеля" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо позитивным. Для российских акций важен рост нефти и относительная стабильность цен на промышленные металлы.

Индекс МосБиржи растет за счет акций сектора нефти и газа. Рубль может немного укрепить свои позиции, но уже во вторник Минфин начнет направлять на закупку валюты и золота в ФНБ 25,9 млрд рублей в день.

В Азии в понедельник под давлением находятся акции фармацевтических компаний после новостей о разработке препарата Pfizer от коронавируса. Общие тревоги связаны с предстоящей публикацией данных по инфляции в КНР и США.

Китай продолжает наращивать добычу угля до многолетних максимумов. Согласно статистике Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 6 единиц, до 450 штук.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в начале новой недели индекс МосБиржи будет проторговывать рубеж 4200 пунктов на фоне крепости рынка нефти.

В среду ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которая может показать рост, что приведет к усилению волатильности на мировых рынках. Также сохраняются высокие риски коррекции, несмотря на довольно сильные отчеты американских корпораций.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% и обновили максимумы благодаря сильным данным по рынку труда. За неделю Dow Jones прибавил 1,4%, S&P 500 – 2%, Nasdaq – 3%.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года – до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта – на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце – на 96,2%, природного газа – на 24,6%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены растут на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,66 за баррель (+1,1% и +2,7% в пятницу), декабрьская цена WTI – $82,22 за баррель (+1,2% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI – на 2,8%.

Министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии (на $1,1-2,8 за баррель), США (на $0,5 за баррель), стран Северо-Западной Европы (на $1-3,3 за баррель) и Средиземноморья (на $1,1-3 за баррель.).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.