Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,5-0,7%

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $83,6 за баррель) и металлов, а также обновивших свои максимумы индексов в США; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,5-0,7%, причем второй превысил 4200 пунктов во главе с нефтяными бумагами.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 4 204,03 пункта (+0,7%), индекс РТС – 1 857,15 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 71,29 рубля (+0,03 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (+1,8%), "Татнефти" (+1,6%), "АЛРОСА" (+1,2%), "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "Газпром нефти" (+1,1%), Polymetal (+1,1%), ВТБ (+1%), "Норникеля" (+1%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), UC Rusal (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5% и +0,4% "префы"), "Московской биржи" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Яндекса" (+0,2%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо позитивным. Для российских акций важен рост нефти и относительная стабильность цен на промышленные металлы.

Индекс МосБиржи растет за счет акций сектора нефти и газа. Рубль может немного укрепить свои позиции, но уже во вторник Минфин начнет направлять на закупку валюты и золота в ФНБ 25,9 млрд рублей в день.

В Азии в понедельник под давлением находятся акции фармацевтических компаний после новостей о разработке препарата Pfizer от коронавируса. Общие тревоги связаны с предстоящей публикацией данных по инфляции в КНР и США.

Китай продолжает наращивать добычу угля до многолетних максимумов. Согласно статистике Baker Hughes, на прошлой неделе число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 6 единиц, до 450 штук.

Главный аналитик Промсвязьбанка Владимир Соловьев полагает, что в начале новой недели индекс МосБиржи будет проторговывать рубеж 4200 пунктов на фоне крепости рынка нефти.

В среду ожидается публикация данных по потребительской инфляции в США за октябрь, которая может показать рост, что приведет к усилению волатильности на мировых рынках. Также сохраняются высокие риски коррекции, несмотря на довольно сильные отчеты американских корпораций.

В США индексы акций в пятницу выросли на 0,2-0,6% и обновили максимумы благодаря сильным данным по рынку труда. За неделю Dow Jones прибавил 1,4%, S&P 500 – 2%, Nasdaq – 3%.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 531 тыс. (максимальными темпами за три месяца) при прогнозах роста на 450 тыс. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 312 тыс., а не на 194 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в США в октябре упала до 4,6%, минимального уровня с марта 2020 года, при прогнозах снижения до 4,7% с сентябрьского уровня 4,8%.

Ситуация на рынке труда является ключевым фактором при принятии Федеральной резервной системой (ФРС) решений относительно будущего уровня базовой процентной ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего 2-3 ноября заседания американского ЦБ, что максимальная занятость в экономике США может быть достигнута ко второму полугодию 2022 года.

Тем временем, в Азии в понедельник динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng проседает на 0,7%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Профицит баланса внешней торговли Китая в октябре вырос до рекордного максимума, превысив прогнозы экспертов. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, положительное сальдо внешнеторгового баланса в прошлом месяце составило $84,54 млрд по сравнению с $57,32 млрд за тот же период годом ранее и $66,76 млрд в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, для этого показателя составлял $62,74 млрд.

Объем экспорта вырос на 27,1% по сравнению с октябрем прошлого года – до $300,22 млрд, импорт повысился на 20,6%, до $215,68 млрд. Эксперты в среднем ожидали увеличения экспорта на 22,6%, импорта – на 27,5%.

Китайский экспорт устойчиво растет на фоне высокого глобального спроса на продукцию местных предприятий перед сезоном рождественских праздников, а также ослабления энергетического кризиса в стране. Более слабые, чем ожидалось, темпы повышения импорта говорят о слабости внутреннего спроса, отмечают аналитики.

Китай резко увеличил покупки угля в прошлом месяце – на 96,2%, природного газа – на 24,6%.

Профицит баланса внешней торговли Китая в январе-октябре 2021 года составил $513,74 млрд по сравнению с $373,92 млрд годом ранее. Экспорт за десять месяцев этого года вырос на 32,3%, до $2,7 трлн, что превышает показатель всего 2020 года.

Нефть

На нефтяном рынке цены растут на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $83,66 за баррель (+1,1% и +2,7% в пятницу), декабрьская цена WTI – $82,22 за баррель (+1,2% и +3,1% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI – на 2,8%.

Министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии (на $1,1-2,8 за баррель), США (на $0,5 за баррель), стран Северо-Западной Европы (на $1-3,3 за баррель) и Средиземноморья (на $1,1-3 за баррель.).

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

МосБиржа рынок акций

Новости

Пользователи Twitter решили, что Маск должен продать акции Tesla на $21 млрд

Пользователи Twitter решили, что Маск должен продать акции Tesla на $21 млрд

Brent подорожала до $83,71 за баррель

"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа

"Ямал-Европа" продолжил менять направление прокачки газа

Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

Суд Нидерландов отменил решение о выплате РФ более $50 млрд экс-акционерам ЮКОСа

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

В Казахстане объяснили загруженностью ограничение поставок угля через Россию

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Фондовые рынки АТР в основном снизились на опасениях по поводу китайских застройщиков

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

Более 40 стран взяли на себя обязательства по сокращению использования угля

ОПЕК+ не дал миру нефти сверх обещанного. Обобщение

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть

США заявили, что ожидают от ОПЕК+ больше усилий для снижения цен на нефть
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });