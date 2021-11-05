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Pfizer заявила об эффективных результатах исследования лекарства от COVID

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Лекарство от COVID-19 в капсулах, разработанное компанией Pfizer, способно на 89% сократить риски госпитализаций или летального исхода вследствие заражения, сообщает в пятницу американская телекомпания ABC со ссылкой на данные исследования, проведенного этой компанией.

В исследованиях приняли участие 1,2 тыс. пациентов с COVID-19, у которых болезнь могла развиться по неблагоприятному сценарию. Вероятность их госпитализации была более чем минимальной, в сравнении с теми, кто принимал плацебо.

Кроме того, никто из прошедших курс лечения в рамках исследования этого лекарства не скончался, в то время как среди тех, кто принимал плацебо, зарегистрировано 10 летальных исходов.

По словам исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, в случае одобрения это лекарство поможет избежать девяти из десяти госпитализаций в случае заражения COVID-19.

Эксперты в сфере инфекционных заболеваний признают важность разработки таких препаратов, но называют опубликованные данные предварительными. Пока наиболее эффективным терапевтическим средством для предотвращения заражения COVID-19 признаны вакцины.

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