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Brent подорожала до $83,71 за баррель

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в понедельник на опасениях нехватки предложения из-за нежелания стран ОПЕК+ наращивать добычу сверх запланированных ранее уровней.

Как сообщалось, министры стран ОПЕК+ в минувший четверг единогласно приняли решение продолжать следовать намеченному прежде плану, несмотря на призывы президента США Джо Байдена ускорить наращивание добычи. ОПЕК+ с июля увеличивает производство на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц с тем, чтобы нивелировать ограничения в 9,7 млн б/с, взятые на себя в разгар пандемии COVID-19, и ежемесячно встречается для оценки рыночной ситуации.

В минувшие выходные саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco сообщила, что в декабре поднимет цены на все сорта нефти для покупателей из Азии, США, стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья.

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Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве в понедельник достигла $83,71 за баррель, что на $0,97 (1,17%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $2,2 (2,7%) - до $82,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,31 за баррель, что на $1,04 (1,28%) выше итогового значения предыдущей сессии. На закрытие торгов в пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $2,46 (3,1%) и составила $81,27 за баррель.

За минувшую неделю Brent подешевела на 1,2%, WTI - на 2,8%.

Saudi Aramco в декабре повысит цены на нефть, поставляемую в Азию, на $1,1-2,8 за баррель, в США - на $0,5 за баррель, для стран Северо-Западной Европы повышение составит $1-3,3 за баррель, для государств Средиземноморья - $1,1-3 за баррель.

ОПЕК+ и, в частности, Саудовская Аравия, вряд ли изменят свой подход к восстановлению объемов добычи, заявил Майк Мюллер, глава Vitol Group - крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера. "Саудовская Аравия подняла цены на нефть больше, чем ожидал кто-либо, - приводит слова Мюллера агентство Bloomberg. - Это сигнал для тех, кто критикует ОПЕК+ за недостаточно быстрое наращивание добычи. Эр-Рияд чувствуют, что вместо этого могут поднимать цены".

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила в воскресенье, что по-прежнему рассматривает возможность продажи нефти из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR) и будет внимательно оценивать данные о запасах нефти в Штатах, которые выйдут на этой неделе.

Brent WTI ОПЕК+

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