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ФНБ в октябре вырос на 46 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13 трлн 945,067 млрд рублей (эквивалент $197,746 млрд), или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, сообщил Минфин РФ.

Объем фонда на 1 октября составлял 13 трлн 898,5 млрд рублей (эквивалент $191,017 млрд), или 12,0% ВВП.

Таким образом, за октябрь он вырос на 46 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в октябре сократился до 8,102 трлн рублей, или $114,89 млрд (7% ВВП) с 8,280 трлн рублей (7,2% ВВП), или $113 793 млрд.

Средства ФНБ на 337,5 млн рублей, возвращенные в сентябре с депозитов ВЭБ.РФ, были конвертированы в 29,8 млн китайских юаней.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 ноября размещено 38 млрд 561,6 млн евро, 4 млрд 178,7 млн фунтов стерлингов, 600 млрд 304 млн японских иен, 226 млрд 677,8 млн китайских юаней, а также 405 тыс. 708,4 кг золота в обезличенной форме и 271,8 млн рублей.

На депозитах в ВЭБе размещено 531 млрд 489,1 млн рублей, в евробонды Украины – $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов – 294 млрд 846,2 млн рублей и $4,113 млрд, в привилегированные акции банков – 278 млрд 992 млн рублей, на субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов – 138 млрд 433,9 млн рублей, в акции Сбербанка – 4 трлн 40,35 млн рублей, "Аэрофлота" – 57,2 млрд рублей.

ВЭБ.РФ в октябре досрочно возвратил с депозитов часть средств ФНБ, размещенных в 2016-2020 гг. для финансирования покупки вагонов в интересах московского метро (КЖЦ-1) на 120,1 млн рублей и КЖЦ-2 – 151,7 млн рублей.

Совокупный финансовый результат от размещения средств ФНБ на валютных счетах в ЦБ за период с 15 декабря 2020 г. по 31 октября 2021 г. был отрицательным (минус $68,4 млн), что эквивалентно минус 4,822 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в валюте активам ФНБ и переоценка стоимости золота с 1 января по 31 октября в совокупности составили минус 584,445 млрд рублей (минус 518,556 млрд рублей по валюте и минус 42,018 млрд рублей по золоту, по средствам, размещенным в евробонды Украины, – минус 10,067 млрд рублей, по номинированным в валюте ценным бумагам российских эмитентов – минус 13,803 млрд рублей).

В октябре в федеральный бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ – 1,238 млрд рублей, или $17 млн, на субординированном депозите в ВТБ – 2,343 млрд рублей, или $32,2 млн. Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы за исключением средств на счетах в ЦБ составил 250,348 млрд рублей, или $3,410 млрд.

ФНБ

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