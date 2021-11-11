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Госдума рассмотрит законопроект о повышении лимита накоплений ФНБ до 10% ВВП

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг планирует рассмотреть во втором чтении законопроект, по которому с 7% до 10% ВВП повышается лимит накоплений Фонда национального благосостояния (ФНБ), сверх которого средства могут инвестироваться.

Соответствующую поправку в Бюджетный кодекс (№12583062-7) Минфин представил в начале недели в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету.

"Предлагается повысить порог, при превышении которого ликвидной части ФНБ можно инвестировать средства в проекты, то есть в корпоративные ценные бумаги. Сейчас этот порог 7%, предлагается его повысить до 10% с тем, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры, и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов", - сказал, представляя поправку, замминистра финансов РФ Алексей Лавров.

Идею повысить лимит Минфин включил в проект Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов, подготовленный в конце сентября. В документе отмечалось, что тенденции энергоперехода и связанные с ним риски падения спроса на нефть могут угрожать бюджетной стабильности РФ в сравнительно близкой перспективе, поэтому накопления в ФНБ нужно увеличивать.

ФНБ Госдума

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