Гендиректор TCS Group объяснил появление содиректора в группе развитием бизнеса

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Появление содиректора в TCS Group связано с развитием бизнеса, а не с возможным уходом нынешнего гендиректора Оливера Хьюза.

"Это про развитие нашего бизнеса, а не про какие-то мысли о пенсии", - объяснил Хьюз "Интерфаксу" через представителя

С 1 декабря содиректорами TCS Group станут Хьюз и бывший вице-президент "Роснефти", член совета директоров TCS Павел Федоров.

"Я операционный менеджер - я глубоко в бизнесе, в операционных вопросах, в обслуживании, в IT. Конечно, я занимаюсь стратегическими вопросами, но в меньшей степени. Павел - очень сильный стратег, он будет заниматься вопросами международного бизнеса, привлечением капитала, лицензированием, регулированием", - объяснил Хьюз будущее распределение обязанностей.

Хьюз долгое время был председателем правления Тинькофф банка и CEO TCS Group. В марте 2021 года председателем правления Тинькофф банк вместо Хьюза стал Станислав Близнюк.

Назначение двух содиректоров группа объяснила продолжающимся быстрым ростом TCS, запуском новых бизнес-сегментов и экспансией бизнеса в странах Юго-Восточной Азии.

TCS Group ранее объявила о планах создать необанк на Филиппинах. Группа в августе подала заявку в ЦБ Филиппин на получение банковской лицензии. TCS также рассматривает возможность выхода на еще два рынка в этом регионе, ведет диалог с регуляторами.

"Перед нами стоит очень важный новый виток развития - международные проекты. Если говорить про высшее руководство группы "Тинькофф", нас не хватало и так. Когда мы говорим про открытие бизнеса на Филиппинах и потом на других рынках - мы просто не справились бы с этой задачей без расширения управляющей команды", - заявил Хьюз.

"Мы думали, как быть в этой ситуации, смотрели на рынок, поняли, что не так много сильных людей. И в августе-сентябре наш взгляд упал на Павла Федорова, которого мы знаем давно - Олег (Тиньков - ИФ) его знает, я его знаю. У него не только сильная репутация на рынке, но и глубокий стратегический взгляд, международный опыт, Павел прекрасно понимает tech, что для нас очень важно. Когда мы поняли, что и Павел готов смотреть на Тинькофф, мы решили, что иметь два co-CEO на управлении и развитие компании - это шикарная идея. И прецеденты в мире есть - это Netflix и tech-компании. В России это может быть необычно, но в технологических компаниях это существует как класс и хорошо себя показывает", - добавил глава группы.

Хьюз подчеркнул, что международная экспансия требует усиления руководства группы.

"Мы строим "Тинькофф-2" на Филиппинах. С каким продуктом мы заходим на рынок - это вторичный вопрос. У нас есть плейлист хитов - мы можем с МСБ заходить, можем с кредитными картами, с Tinkoff Black, с брокером. Неважно. Но там надо собрать команду, построить платформу, импортировать компоненты технологической платформы "Тинькофф" из России. Потом нужно получить лицензию, работать с партнерами и так далее. Это целый новый банк, который мы строим с нуля на Филиппинах. И дальше пойдут другие рынки. Как мы это сделаем, если не расширим нашу руководящую команду? Это невозможно", - заявил он.