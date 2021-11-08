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TCS Group вместе с Хьюзом будет руководить бывший вице-президент "Роснефти" Федоров

TCS Group вместе с Хьюзом будет руководить бывший вице-президент "Роснефти" Федоров
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Руководить TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхования") вместе с Оливером Хьюзом будет бывший вице-президент "Роснефти", член совета директоров TCS Павел Федоров.

"С учетом продолжающегося быстрого роста TCS Group Holding PLC, ведущего онлайн-провайдера финансовых и лайфстайл-сервисов на базе экосистемы Тинькофф, запуска новых бизнес-сегментов и экспансии бизнеса компании в странах Юго-Восточной Азии, компания объявляет о назначении Оливера Хьюза и Павла Федорова на должности содиректоров (Сo-CEOs)", - говорится в сообщении группы.

TCS отмечает, что Федоров последние месяцы консультировал ее по вопросам международного развития.

В качестве содиректоров Хьюз и Федоров сфокусируются на развитии бизнеса в России, росте финансовых результатов, расширении географии присутствия группы, внедрении продуктовых и технологических инноваций и повышении акционерной стоимости. Предполагается, что Хьюз сосредоточится на поддержании финансовой дисциплины TCS, обеспечении организационного развития, расширении пула талантов, внедрении передовых операционных, продуктовых и технологических стандартов Тинькофф в России и за рубежом. Федоров сфокусируется на стратегическом развитии группы, выстраивании долгосрочных финансовых и стратегических партнерств, а также на выводе Тинькофф на новые перспективные рынки и в новые регионы.

Илья Писемский, занимающий сейчас пост финансового директора Тинькофф банка, будет назначен на аналогичную позицию в группе. В новой должности он будет отвечать за финансовую деятельность Тинькофф в России и за рубежом. Пост финансового директора Тинькофф банка займет вице-президент по финансам Павел Токарев.

Все новые назначения вступят в силу с 1 декабря 2021 года.

Федоров приступил к исполнению своих обязанностей как член совета директоров TCS Group с 10 сентября 2021 года. Он консультирует группу по вопросам стратегического развития, в том числе по ее проектам на международных рынках. Федоров в середине июля 2021 года покинул "Роснефть", он занимал пост советника главного исполнительного директора компании в ранге вице-президента.

TCS Group ранее заявила о планах создать необанк на Филиппинах. Группа в августе подала заявку в ЦБ Филиппин на получение банковской лицензии. Группа не исключает выхода на новые рынки тоже в Азии.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

TCS Group

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