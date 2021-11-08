TCS Group начала переговоры о выходе на рынки трех стран в Азии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - TCS Group, ранее заявившая о планах создать необанк на Филиппинах, рассматривает еще два рынка в этом регионе, сообщил "Интерфаксу" через предствителя член совета директоров TCS Павел Федоров, который с 1 декабря станет вместе с Оливером Хьюзом содиректором группы.

"Не секрет, что мы с Оливером и рядом членов команды достаточно много ездим по миру в последние месяцы. На целом ряде рынков, прежде всего Юго-Восточной Азии, мы видим окно больших возможностей. Мы находимся в диалоге с регуляторами в трех странах. И для этих целей мы и пытаемся расширить наши управленческие возможности", - передал "Интерфаксу" Федоров через представителя группы.

TCS Group объявила о планах создать необанк на Филиппинах. Группа в августе подала заявку в ЦБ Филиппин на получение банковской лицензии. В сентябре совет директоров Тинькофф банка одобрил создание филиппинской "дочки" с капиталом 3 млрд филиппинских песо (порядка $59,8 млн, или 4,4 млрд рублей). Первоначальный капитал на момент регистрации "дочки", как ожидается, составит 2 млрд филиппинских песо ($39,9 млн, или 2,9 млрд рублей). До этого планировалось, что одобренный капитал филиппинской "дочки" составит 2 млрд филиппинских песо, первоначальный полностью оплаченный - 1 млрд песо.

"С точки зрения нашей международной экспансии и принципов работы мы долго размышляли о правильном подходе. И, наверное, правильный подход, который мы будем реализовывать, будет называться license first expansion (выход на рынок той страны, где раньше будет получена лицензия - прим. ИФ). Филиппины - это один из перспективных рынков, мы также смотрим на один-два других рынка Юго-Восточной Азии. И там, где у нас будет высокая вероятность получения полной банковской лицензии, она будет дополняться с нашей стороны и брокерской лицензией, туда мы будет направлять наше внимание и усилия", - отметил Федоров.

По его оценке, что TCS на экспансию предварительно может потратить до $200 млн. Эти средства могут быть привлечены в рамках увеличения капитала.

"У нас было объявление для собрания акционеров о потенциальном увеличении капитала. Какая-то часть этих средств пойдет на международную экспансию, но все равно, если говорить о пропорциональности, в случае, когда и если компания будет привлекать средства, то все-таки 80% средств пойдет на развитие на российском рынке, и только 20% - на международные рынки, это будет достаточно ограниченный капитал. Предварительно, мы оцениваем, что это будет до $200 млн собственных средств на начальном этапе", - заявил Федоров.

Акционеры TCS 19 ноября на годовом собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала группы, а также о наделении совета директоров правом выпускать акции.

Основным акционером TCS Group является траст семьи Олега Тинькова, владеющий после SPO 35,1%. Менеджменту группы принадлежит 6,5%.

Тинькофф банк по итогам третьего квартала 2021 года занимает 15-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".