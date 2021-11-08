Mondelez обязалась достичь углеродной нейтральности к 2050 году

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Mondelez International, один из ведущих мировых производителей кондитерских изделий и снеков, сообщил, что планирует достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

"В течение следующих двух лет компания также реализует срочный план по снижению выбросов в соответствии с протоколом "1,5°C" и будет публиковать ежегодные отчеты об исполнении данных целей согласно требованиям Инициативы научно-обоснованных целевых показателей", - пообещала компания.

В рамках принятых на себя обязательств Mondelez планирует, в частности, продолжить перевод производственных процессов на возобновляемую энергию, повышать энергоэффективность печей для выпечки печенья и паровых котлов, реализовывать проекты по замене термальных видов топлива (например, природный газ, дизель, бензин) на экологически более безопасное ("зеленое") топливо в цепочке поставок.

Кроме того, предусматриваются инвестиции в использование новых видов транспорта, в том числе в электромобили и водородный транспорт, улучшение эффективности сетей дистрибуции путем оптимизации маршрутов, совершенствования использования грузовых транспортных средств и контейнеров, увеличения интермодальных решений и снижения расстояний.

Mondelez International работает более чем в 150 странах. Компании принадлежат такие бренды, как Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Halls и другие.

Выручка компании в третьем квартале 2021 года выросла до $7,18 млрд с $6,67 млрд годом ранее. В 2020 году выручка составила около $27 млрд.

В России у компании есть три завода во Владимирской и Новгородской областях. Ее дочка ООО "Мон`дэлис Русь" в прошлом году нарастила выручку на 9,9% - до 53,685 млрд рублей. Чистая прибыль повысилась на 30,9% - до 5,408 млрд рублей.