ExxonMobil вложит больше $15 млрд в решения по снижению выбросов CO2

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil сообщила, что в следующие шесть лет направит более $15 млрд на реализацию инициатив по снижению выбросов парниковых газов на своих предприятиях.

"Мы близки к достижению нашей цели-2025 по снижению интенсивности выбросов к концу этого года - на четыре года раньше, чем предполагалось. В результате нашего прогресса мы работаем над еще более амбициозными планами сокращения выбросов", - говорится в пресс-релизе.

Значительная часть вложений будет направлена на низкоуглеродные решения - компанию Exxon Mobil Low Carbon Solutions. Это подразделение специализируется на технологиях снижения выбросов углерода, в частности улавливания, использования и хранения углерода (CCUS-технологиях). Как сообщалось, компания планировала до 2025 года включительно вложить в проекты CCUS $3 млрд.

Ранее компания представила концепцию "концентраторов" для улавливания и хранения углерода, предполагающую совместное использование инфраструктуры предприятиями с высоким уровнем выбросов. В результате 11 компаний, включая ExxonMobil, поддержали проект крупномасштабного центра улавливания и хранения углерода в промышленной зоне Хьюстона. Компания предполагает, что к 2040 году в этом районе можно будет ежегодно улавливать около 100 млн метрических тонн CO2.

В Вайоминге Exxon планирует расширить CCS-мощности на предприятии по производству природного газа и гелия. В Европе она сотрудничает с другими компаниями и правительствами ради развития потенциальных центров улавливания и хранения углерода в Шотландии, Франции, Бельгии и Нидерландах.

В Юго-Восточной Азии Exxon недавно предложила создать CCS-центр для обслуживания районов тяжелой промышленности Сингапура, а также подписала меморандумы о взаимопонимании в области углеродного менеджмента с Pertamina (Индонезия) и с Petronas (Малайзия).

Дочерняя компания ExxonMobil в Канаде - Imperial Oil - реализует проект по производству возобновляемого дизельного топлива на своем нефтеперерабатывающем заводе в Эдмонтоне.

ExxonMobil также производит около 1,3 млн метрических тонн водорода в год и работает над разработкой новых технологий, которые значительно снизят производственные затраты.

Exxon ведет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе в Китае, имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями более чем в 20 НПЗ и химических заводах по всему миру.