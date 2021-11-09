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Нефть слабо дешевеет после двухдневного роста

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок слабо снижаются во вторник после повышения по итогам двух предыдущих торгов.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:51 по московскому времени подешевели на $0,13 (на 0,16%) - до $83,30 за баррель. В понедельник их цена выросла на $0,69 (на 0,8%) и составила на закрытие $83,43 за баррель.

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Котировки фьючерсов на сорт WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снижаются на $0,07 (на 0,09%) - до $81,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $0,66 (на 0,8%) и достигла $81,93 за баррель.

Сессию в понедельник оба контракта завершили на максимальных уровнях со 2 ноября, по данным FactSet.

Аналитики Goldman Sachs полагают, что рынок американской нефти выглядит более сбалансированным по сравнению с Brent из-за роста производства и сезонно слабого спроса. В связи с этим спред между котировками двух марок будет расширяться на фоне подорожания британской нефти. К концу года цена Brent может подняться до $90 за баррель, полагают они.

Между тем эксперты BofA подняли прогноз котировок Brent в следующем году до $85 за баррель с $75 и в 2023 году - до $75 за баррель с $65. По их оценке, WTI будет стоить в среднем $82 за баррель и $70 за баррель соответственно против прежних ожиданий в $71 и $61.

нефть

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