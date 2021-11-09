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Evergrande продала акции медиакомпании на $145 млн в преддверии выплат по облигациям

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group, столкнувшийся с серьезными долговыми проблемами, продал акции медиакомпании HengTen Networks Group Ltd на сумму около $145 млн в преддверии наступления очередного срока выплат по долларовым облигациям.

Как следует из биржевых документов, за последние три торговые сессии Evergrande продала примерно 5,7%-ную долю в компании HengTen Networks.

HengTen Networks владеет несколькими киностудиями, а также платформой онлайн-стриминга. Среди других крупных инвесторов компании китайский техгигант Tencent Holdings Ltd. В июле текущего года Evergrande продала Tencent Holdings 7% акций медиакомпании за $266 млн.

В настоящее время доля компании составляет 20,8% по сравнению с 26,55% в начале года.

Обремененная долгами Evergrande должна выплатить проценты по долларовым облигациям на сумму $148 млн 11 ноября – последний день 30-дневной отсрочки, свидетельствуют данные CreditSights. Неспособность платить по долгам означала бы дефолт компании, который может стать крупнейшим в Азии.

При этом девелопер пропустил процентные выплаты по облигациям, срок которых наступил 6 ноября, сообщили в Lucror Analytics. В данном случае компания снова может воспользоваться 30-дневной отсрочкой.

Evergrande неоднократно пользовалась отсрочкой. Фактически в последнее время ей удавалось избежать дефолта только благодаря этому инструменту в сочетании с продажей собственных активов. В октябре застройщик продал два бизнес-джета, чтобы погасить долг по купонным выплатам на сумму $128,5 млн.

Тем не менее компания иногда сталкивается с трудностями в реализации собственных активов. В прошлом месяце ей не удалось продать контрольный пакет акций бизнеса по управлению недвижимостью, в результате чего она могла бы привлечь около $2,6 млрд. Не нашелся также покупатель крупного офисного здания в Гонконге, который Evergrande купила за $1,6 млрд в 2015 году.

Котировки акций компании растут на 0,9% в ходе торгов на бирже в Гонконге во вторник. Акции HengTen Networks дорожают почти на 5%.

China Evergrande HengTen Networks Китай

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