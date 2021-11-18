Evergrande продаст долю в медиакомпании HengTen Networks за $273 млн

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Один из крупнейших китайских застройщиков China Evergrande Group, столкнувшийся с серьезными долговыми проблемами, продаст принадлежащую ему долю в медиакомпании HengTen Networks Group Ltd. за 2,13 млрд гонконгских долларов ($273 млн).

Как сообщается в пресс-релизе Evergrande, девелопер продаст 18% акций HengTen Networks по 1,28 гонконгского доллара за акцию, что на 24,3% меньше стоимости бумаг на закрытие последней сессии.

Таким образом, потери Evergrande от сделки составят примерно 8,5 млрд гонконгских долларов, рассчитываемые на основе разницы между ценой сделки и стоимостью продаваемых акций на конец июня.

Средства, вырученные от продажи, будут использованы для пополнения оборотного капитала, отмечается в сообщении.

Evergrande, обремененной долгами в размере $300 млрд, $20 млрд из которых приходится на долларовые облигации, предстоят купонные выплаты на следующей неделе.

Для выплаты долгов компания неоднократно прибегала к продаже своих активов. В начале ноября сообщалось, что застройщик продал примерно 5,7%-ную долю HengTen Networks, в результате чего смог привлечь порядка $145 млн.

Котировки акций девелопера снижаются на 4,6% в ходе торгов в Гонконге в четверг, в то время как бумаги HengTen Networks дорожают на 24,3%.