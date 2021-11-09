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"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе

"Газпром" объявил о начале выполнения плана закачки газа в пять ПХГ в Европе
Фото: АР/ТАСС

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" утвердил и начал выполнение плана закачки газа в пять европейских подземных хранилищ на ноябрь, сообщил концерн.

"Определены объемы и маршруты транспортировки газа", - также говорится в кратком заявлении российской компании.

После затяжной и холодной зимы 2020/2021 годов подземные хранилища газа в России и Европе были сильно опустошены, но восстановление запасов в российских ПХГ для "Газпрома" является приоритетом. Глава компании Алексей Миллер ранее говорил, что концерн планировал 8 ноября полностью закончить закачку газа в подземные хранилища в России, а затем начать заполнять свои мощности хранения в Европе (прежде всего в Германии и Австрии).

Во вторник физические потоки газа по газопроводу "Ямал-Европа" (идет в Германию через Белоруссию и Польшу) и украинский ужгородский газотранспортный коридор выросли в рамках реализации планов "Газпрома" увеличивать закачку в подземные хранилища Европы. Суммарно прокачка по украинскому и польскому направлениям может во вторник по отношению к понедельнику вырасти примерно на 30 млн кубометров. В октябре "Газпром" в среднем поставлял на экспорт в дальнее зарубежье 420 млн куб. м газа (в данном случае речь идет о товарных, а не физических поставках).

Заявка на вторник на прокачку газа через Украину в Словакию выросла до 83 млн куб. м с 75 млн куб. м за несколько предыдущих дней, свидетельствуют данные словацкого газотранспортного оператора Eustream. Украинский транзит уже вырос в полтора раза по отношению к 1 ноября. Всего "Газпром" по долгосрочному бронированию располагает украинскими транзитными мощностями в 109 млн куб. м в сутки.

У "Газпрома" забронированы на ноябрь на месячной основе мощности газопровода в объеме 31 млн куб. м. На суточный аукцион в понедельник вечером были выставлены мощности в 58 млн куб. м - они остались невостребованными. Вместе с тем, в рамках этого месячного бронирования на газовые сутки 9 ноября заявлена транспортировка в западном направлении в объеме 23 млн куб. м, свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

С конца октября по газопроводу "Ямал-Европа" транспортировались незначительные объемы газа, и он нередко переходил в реверсный режим (когда заявка на транспорт газа в обратном направлении - из Германии в Польшу - была выше). Поздно вечером в понедельник "Ямал-Европа" возобновил прокачку газа в прямом направлении.

Газпром газ Европа

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