"Газпром" не бронировал дополнительные транзитные мощности через Польшу и Украину на среду

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - "Газпром" не бронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину на среду, свидетельствуют итоги аукционов на платформах бронирования Regional Booking Platform и GSA Platform.

"Оператор ГТС Украины" выставлял на торги 15 млн куб. м газа, польский Gas-System - мощности на 58 млн кубометров газа.

С начала ноября "Газпром" наращивает физический поток газа в Европу и уже объявил об официальном старте масштабной закачки в ПХГ Европы (по окончании закачки в России), но пока не выбрал ранее зарезервированные мощности украинского и польского направлений.

К примеру, на вторник заявка на прокачку через Украину была 100,2 млн куб. м при долгосрочной брони 109 млн куб. м. Через Польшу - 23 млн куб. м при месячной брони в 31 млн куб. м в сутки.