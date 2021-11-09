В Якутии до конца года начнет работать венчурный фонд "Интерроса"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Венчурный фонд, создаваемый при участии компании "Интеррос" Владимира Потанина, начнет работу в Якутии до конца года, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Гендиректор "Интерроса" Сергей Батехин и глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в сентябре на Восточном экономическом форуме подписали соглашение о создании фонда, который займется развитием и поддержкой высокотехнологичных стартапов в ДФО. "Интеррос" планирует инвестировать в проекты фонда 10 млрд рублей в течение пяти лет. Первые инвестиции должны поступить уже в 2021 году.

По словам Трутнева, они с министром Чекунковым договорились посмотреть на работу фонда сначала в Якутии.

"Мы считаем, что Якутия - одна из тех территорий, где мы можем начать работу фонда "Восток" уже в практике, а он до конца года будет работать, - сказал вице-премьер. - Он еще только создается, но это для нас очень важная часть конструкции по развитию Дальнего Востока, потому что мы сегодня, в основном, поддерживаем развитие проектов, связанных с добычей и переработкой полезных ископаемых. Понятно, что по иному не может сложиться, потому что это наиболее высокомаржинальные проекты, которые позволяют оплатить инфраструктуру, рабочие места, привлечь людей для реализации проектов. Но мы точно также понимаем, что надо заниматься технологиями".