"Интеррос" инвестирует 10 млрд руб. в проекты венчурного фонда "Восход"

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Компания "Интеррос" планирует инвестировать в проекты вновь учрежденного дальневосточного венчурного фонда "Восход" 10 млрд рублей за 5 лет. Об этом заявил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин в ходе сессии "Дальневосточный IT-хаб - 2030: прицел на рынки АТР" в рамках Восточного экономического форума.

Соглашение о создании фонда было подписано в пятницу гендиректором "Интерроса" и главой Минвостокразвития Сергеем Чекунковым.

"Интеррос" принял решение создать венчурный фонд под названием "Восход" на Дальнем Востоке. Мы обязались вложить 10 млрд рублей в ближайшие 5 лет", - сказал Батехин.

Первые деньги планируется вложить уже в этом году. Фонд будет стимулировать возникновение и развитие высокотехнологичных стартапов на Дальнем Востоке.

"Создание венчурного фонда с частным капиталом имеет для нас принципиальное значение. Мы совместно с компанией "Интеррос" обязаны разработать прозрачные эффективные механизмы предоставления поддержки высокотехнологичным компаниям. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий и развитию нашей страны", - заявил Трутнев.

Батехин отметил, что созданию фонда на Дальнем Востоке способствовали усилия, которые осуществило государство в плане поддержки науки и бизнеса в этом регионе: в том числе создание Дальневосточного фонда высоких технологий и ИНТЦ "Русский".

"Все это на наш взгляд как инвестиционной компании, создает ту критическую массу необходимых условий, при которых крупный бизнес готов приходить в регион уже не просто в горнорудный сектор, но и в IT-технологии", - подчеркнул Батехин.

Создание фонда позволит "закрыть нишу поддержки стартапов на ранней стадии", пояснил он.

"С учетом нашего опыта и понимания мы могли бы оказать содействие этим стартапам в разработке бизнес-планов и обучающих программ", - добавил Батехин.